Профессии людей которые производят товары
Окружающий мир
Профессии людей которые производят товары
Ответ(ы):
Гость:
Производители) наверное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Объясните как решить задачу: рабочий выполняет заказ за 3 часа, а его ученик -за 7 часов. КАКУЮ ЧАСТЬ ЗАКАЗА ОНИ МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ , РАБОТАЯ ВМЕСТЕ...
Английский язык
Математика
Русский язык
Спиши текст, используя слово пальто в нужной форме. Мне купили новое (пальто). У (п??льто) красивый воротник из меха. Мне говорят, что в этом (па...
Другие предметы