Объясните как решить задачу: рабочий выполняет заказ за 3 часа, а его ученик -за 7 часов. КАКУЮ ЧАСТЬ ЗАКАЗА ОНИ МОГУТ ВЫПОЛНИТЬ , РАБОТАЯ ВМЕСТЕ, ЗА 1 ЧАС?

Гость: Гость:

а) рабочий за 1 час выполнит 1/3 заказа (принимаем весь заказ за единицу)ученик 1:7=1/7 заказавместе за 1 час 1/3+1/7=приводим к общему знаменателю 21 7/21+3/21=10/21б) весь заказ принимаем за 11:3=1/3 за 1 день выполняет швея1:6=1/6 за 1 день выполняет ученица1/3+1/6= 2/6+1/6=3/6=1/2 вместе за 1 день