Что значит быть дочерью отечества???

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Что значит быть дочерью отечества???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Быть достойной дочерью отечества значит уважать народ , соблюдать правила народа и вести себя достойно( точнее вести себя правельно и помогать другим)

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