|x+5|=1 как решить пример
Математика
|x+5|=1 как решить пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+5=1 или x+5=-1 x=1-5 x=-1-5 x=-4 x=-6
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