В школьном музее Боевой славы 312 экспонатов 2 3 части всех экспонатов подарили музею ветераны остальные собрали ученики Сколько экспонатов собрали ученики
Математика
В школьном музее Боевой славы 312 экспонатов 2 3 части всех экспонатов подарили музею ветераны остальные собрали ученики Сколько экспонатов собрали ученики
Ответ(ы):
Гость:
104 экспоната собрали ученики 1) 2 3×312=208 (ветераны) 2) 312-208=104
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Найдите обьем параллелепипеда если у него длина одного ребра равна 6 см второе ребро длиннее третьего на 2 см а третье ребро короче первогго ребра ...
Математика
Обществознание
Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.