В школьном музее Боевой славы 312 экспонатов 2 3 части всех экспонатов подарили музею ветераны остальные собрали ученики Сколько экспонатов собрали ученики

Математика

В школьном музее Боевой славы 312 экспонатов 2 3 части всех экспонатов подарили музею ветераны остальные собрали ученики Сколько экспонатов собрали ученики

Автор: Гость