В школьном музее Боевой славы 312 экспонатов 2 3 части всех экспонатов подарили музею ветераны остальные собрали ученики Сколько экспонатов собрали ученики

Математика
В школьном музее Боевой славы 312 экспонатов 2 3 части всех экспонатов подарили музею ветераны остальные собрали ученики Сколько экспонатов собрали ученики
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
104 экспоната собрали ученики 1) 2 3×312=208 (ветераны) 2) 312-208=104
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
М формирование каменного угля
Ответить
Математика
Найдите обьем параллелепипеда если у него длина одного ребра равна 6 см второе ребро длиннее третьего на 2 см а третье ребро короче первогго ребра ...
Ответить
Математика
|x+5|=1 как решить пример
Ответить
Обществознание
Ребят,помогите пожалуйста. 50 баллов даю,просто реально очень надо,а у меня ещё дру??их тестов по горло. Буду очень признателен.
Ответить
Русский язык
В предложении укажите падеж над склоняемыми частями речи. С огромной высоты бросаются камнем на волны и схватывают цепко добычу они.
Ответить