М формирование каменного угля
Биология
М формирование каменного угля
Ответ(ы):
Гость:
Много миллионов лет тому назад, на земле царила эра папоротниковых растений. Высота папоротников доходила до 30 км, и они покрывали всю сушу Земли. Но по каким-то неизвестным причинам, климатические условия изменились и папоротники не могли больше существовать.Как известно, у папоротников нет корневой системы, и корни не могли их удерживать в почве. Из-за влияния сильных ветров и других факторов внешней среды, эти огромные папоротники валились друг на друга, не успевая перегнивать, и сверу всех этих упавших папоротников ложились все новые.и всерх их покрывала земля. И так много и ного веков они лежали и разлагались, и в результате долгих лет. бактерий,химический реакций из папоротников образовался каменый уголь.
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