Для украшение магазина купили 55 воздушных шаров красного и синего цвета.синих шаров было меньше,чем красного,но их число записывалось теми же двумя цифрами,что и число красных шаров,но в обратном порядке.на сколько могло быт...
Математика
Для украшение магазина купили 55 воздушных шаров красного и синего цвета.синих шаров было меньше,чем красного,но их число записывалось теми же двумя цифрами,что и число красных шаров,но в обратном порядке.на сколько могло быть красных шаров,чем синих? найти 2 решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно разложить число 5 на два слагаемых: это либо 1+4, либо 2+3, значит чтобы получить 55 шаров согласно условию будет 2 варианта: 14+41=55 или 23+32=55 в первом случае решение: 41-14= 27 шаров синих меньше во втором:32-23=9 шаров меньше Ответ:1 решение - на 27 шаров 2 решение - на 9 шаров
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