Для украшения магазина купили 55 воздушных шаров красного и синего цвета. Синих ша??ов было меньше, чем красных, но их число записывалось теми же двумЯ цифрами, что и число красных шаров, но в обратном порядке. На сколько больш...

Математика

Для украшения магазина купили 55 воздушных шаров красного и синего цвета. Синих ша??ов было меньше, чем красных, но их число записывалось теми же двумЯ цифрами, что и число красных шаров, но в обратном порядке. На сколько больше могло быть красных шаров, чем синих? Найди 2 решения.

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