Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. б) Сколько килограммов м??лины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?

Математика

Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. б) Сколько килограммов м??лины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?

Автор: Гость