Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. б) Сколько килограммов м??лины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?
Математика
Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара. б) Сколько килограммов м??лины было у мамы, если для варки варенья она взяла 4 кг 500 г сахара?
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Гость:
X/4500=2/3 x=3000=3 кг
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