Укажи неверное утверждение: над седой равниной моря ветер тучи собирает. 1)придложение повествовательное.2) предложение простое3) главные члены-тучи собирает4) предложение распрастроненное
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Укажи неверное утверждение: над седой равниной моря ветер тучи собирает. 1)придложение повествовательное.2) предложение простое3) главные члены-тучи собирает4) предложение распрастроненное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 неправильно Грамматическая основа "ветер собирает"
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