96 помогите..................
Математика
96 помогите..................
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол А + Угол В = 180 градусов А = х В = 40 + х х+ 40+х = 180 2х=140 х=70 Угол А = 70 , Угол В = 70+40=110
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