Проследите по тексту изменение психологического состояния, через которую проход??т Лиза ( Бедная Лиза)

Гость: Гость:

В самом Лизу переполняли чувства к Эрнесту,тк это ее первая любовь,она чувствовала с ним защиту и была счастлива,но когда узнала правду ее мир рухнул и ее состояние естественно ухудшилось ведь тот кого она считала своим единственным обманул,и с горя она бросилась в реку и утонула