Проследите по тексту изменение психологического состояния, через которую проход??т Лиза ( Бедная Лиза)

Литература
Проследите по тексту изменение психологического состояния, через которую проход??т Лиза ( Бедная Лиза)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В самом Лизу переполняли чувства к Эрнесту,тк это ее первая любовь,она чувствовала с ним защиту и была счастлива,но когда узнала правду ее мир рухнул и ее состояние естественно ухудшилось ведь тот кого она считала своим единственным обманул,и с горя она бросилась в реку и утонула 
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