Пожалуйста Помогите задание 48 слова в нужной форме поставить

Английский язык
Пожалуйста Помогите задание 48 слова в нужной форме поставить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Winter the coldest season of the year. Autumn colder than summer. Autumn warmer than winter. Summer the warmest season of the year. Spring the best season of the year.  Дальше не видно(
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