Биссектриса угла прямоугольника делит противоположную сторону на отрезки 6 сантиметров и 8 сантиметров. Найдите периметр прямоугольника. Рассмотрите все возможные случаи . Срочно помогите пожалуйста!!Заранее спасибо.

Гость: Гость:

Итак. Начертим прямоугольник. Проведем бисектрису. 90:2=45 каждая половинка прямого угла. Рассмотрим прямоугольный треугольник. 90-45=45 градусов второй его угол,значит треугольник равнобедренный. у нас два случая: когда первая половинка стороны 6см, другая 8см. и наоборот. одна 8 см, другая 6 см. В зависимости от такой последовательности будет меняться сторона прямоугольника. периметр первого прямоугольника (6+8+6)*2=20*2=40 см периметр второго прямоугольника (8+6+8)*2= 22*2=44 см. Попробуем провести не к длине,а к ширине прямоугольника биссектрису... как видим на рисунок ничего не поменялось..по сути мы просто перевернули прямоугольник..отсюда есть только 2 способа решения данной задачи