Построй отрезки АВ =7 см, СD = 5 см так, чтобы их общей частью был отрезок длиной 2 см
Математика
Построй отрезки АВ =7 см, СD = 5 см так, чтобы их общей частью был отрезок длиной 2 см
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А____С__Б____Д 5 2 3
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