Построй отрезки АВ =7 см, СD = 5 см так, чтобы их общей частью был отрезок длиной 2 см

Математика

Построй отрезки АВ =7 см, СD = 5 см так, чтобы их общей частью был отрезок длиной 2 см

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