Помогите умоляю:-D:-D:-D
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Помогите умоляю:-D:-D:-D
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыжая белочка, заводная белочка, белочка-игрунья, быстрая белочка, хитрая белочка. Белочка (какая?) рыжая. Белочка - существительное, рыжая - прилагательное. Волнистой чертой белочка-игрунья, заводная белочка
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