Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья она взяла 4 килограмма 500 граммов сахара

Математика

Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья она взяла 4 килограмма 500 граммов сахара

Автор: Гость