Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья она взяла 4 килограмма 500 граммов сахара
Математика
Для варенья из малины на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько килограммов малины было у мамы Если для варки варенья она взяла 4 килограмма 500 граммов сахара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2кг600г=2600г2600г:2ч=1300г-одна часть1300г*3ч=3900г=3кг900г сахара надо взять 2)4кг500г=4500 граммов 4500г:3ч=1500г одна часть1500г*2=3000г=3кг малины было у мамы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите!!Тому вознаграждение кто поможет Вставь пропущенные буквы Когда лето?? пойдешь в лес, то в траве видны алмазы. Все алмазы блестят и п...
Математика
Выполните действия: А)3 7/8+4 5/12=? б)4 3/14+3 2/21=? в)2-14/17=? г)4 8/15-2 1/30=? д)8 1/10-3 1/6=? е)11-7 4/7=? Решите уравнения: А)х+4 3/4 =7 б...
Математика
Грибники нашли 12 белых грибов,а подосиновиков в 43 раза меньше. Сколько всего грибов нашли грибники
Английский язык
Обществознание