Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 часа 30 минут. Сталевар-новат??р решил снизить это время на 1 час 15 минут. Сколько времени потребовалось на выплавку стали, если сталевар сумел снизить это время ещё на 29 м...

Математика

Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 часа 30 минут. Сталевар-новат??р решил снизить это время на 1 час 15 минут. Сколько времени потребовалось на выплавку стали, если сталевар сумел снизить это время ещё на 29 минут против обещанного?

Автор: Гость