Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 часа 30 минут. Сталевар-новат??р решил снизить это время на 1 час 15 минут. Сколько времени потребовалось на выплавку стали, если сталевар сумел снизить это время ещё на 29 м...
Математика
Для выплавки некоторого количества стали требуется 3 часа 30 минут. Сталевар-новат??р решил снизить это время на 1 час 15 минут. Сколько времени потребовалось на выплавку стали, если сталевар сумел снизить это время ещё на 29 минут против обещанного?
Ответ(ы):
Гость:
1) 3ч 30 мин-1ч 15 мин= 2ч 15 мин за это время сталевар-новатор собирался выплавить некоторое количество стали 2) 2ч 15мин - 29 мин=1 ч 75 мин-29мин=1ч 46 мин потребовалось на выплавку стали Ответ: 1 час 46 минут
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