Катер пливе 4 години вниз за течією з пункту А в пункт В. У зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. Скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?
Математика
Катер пливе 4 години вниз за течією з пункту А в пункт В. У зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. Скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай х - відстань між пунктом А і В. Тоді швидкість катера по течія річки: v (швидкість) = S (відстань) / t (час) = х / 4 Швидкість катера проти течії річки: v (швидкість) = S (відстань) / t (час) = х / 6 швидкість течії річки: v (річки) = (х / 4-х / 6): 2 = (3 * х / 12 -2 * x / 12): 2 = х / 12: 2 = х / 24 t = S / v = х: х / 24 = 24 (години) Відповідь: 24 години.
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