Катер пливе 4 години вниз за течією з пункту А в пункт В. У зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. Скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?

Математика

Катер пливе 4 години вниз за течією з пункту А в пункт В. У зворотному напрямку проти течії катер пливе 6 годин. Скільки годин необхідно, щоб течія віднесла м'яч з пункту А в пункт В?

Автор: Гость