Реши уравнения: 1) -3(2х-4)=7х-(-х-2) 2) -0,25-(-7х/12-1/4)= -(х/6+5/12)+х Если вы видете например 3/4- ??то обыкновенная дробь
Математика
Реши уравнения: 1) -3(2х-4)=7х-(-х-2) 2) -0,25-(-7х/12-1/4)= -(х/6+5/12)+х Если вы видете например 3/4- ??то обыкновенная дробь
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Гость:
Держи))))))))))))))))))
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