Реши уравнения: 1) -3(2х-4)=7х-(-х-2) 2) -0,25-(-7х/12-1/4)= -(х/6+5/12)+х Если вы видете например 3/4- ??то обыкновенная дробь

Математика

Реши уравнения: 1) -3(2х-4)=7х-(-х-2) 2) -0,25-(-7х/12-1/4)= -(х/6+5/12)+х Если вы видете например 3/4- ??то обыкновенная дробь

Автор: Гость