Реши уравнения: 1) -3(2х-4)=7х-(-х-2) 2) -0,25-(-7х/12-1/4)= -(х/6+5/12)+х Если вы видете например 3/4- ??то обыкновенная дробь

Математика
Реши уравнения: 1) -3(2х-4)=7х-(-х-2) 2) -0,25-(-7х/12-1/4)= -(х/6+5/12)+х Если вы видете например 3/4- ??то обыкновенная дробь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи))))))))))))))))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1350*68 в столбик и пожалуйста это срочно
Ответить
Русский язык
Что общего в этих словах?Группа，суббота，хоккей，аллея，сумма，русский.
Ответить
Математика
У путешественников есть консервы для супа 3 видов:из курицы с рисом,из говядины с вермишелью и из свенины с горохом. Еще есть 4 вида крупы для каши...
Ответить
Математика
Пожалуйста,разделите 50 на 135!Заранее благодарю!
Ответить
Математика
1350*68 в столбик и пожалуйста это срочно
Ответить