Выразить величины в указанных единицах измерения: а) 4 м2 25 дм2=...дм2 б)4 дм3 25 см3=... см3
Математика
Выразить величины в указанных единицах измерения: а) 4 м2 25 дм2=...дм2 б)4 дм3 25 см3=... см3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)425 дм2 б)4025 см3
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