Записать на буквах 1) Магний + кислород = оксид магния 2) Алюминий + хлор = хлорид алюминия 3) Натрий + вода = гидроксид натрия + водород 4) Кальций + серная кислота = сульфат кальция + водород 5) Магний + сульфат железа (...
Химия
Записать на буквах 1) Магний + кислород = оксид магния 2) Алюминий + хлор = хлорид алюминия 3) Натрий + вода = гидроксид натрия + водород 4) Кальций + серная кислота = сульфат кальция + водород 5) Магний + сульфат железа (2(римская)) = железо + сульфат магния Срочно прошу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Mg+O2=Mg2O 2) AL+CI=AICI3 3) Na+H20=NaOH+H2 4) Ca+H2S04=CaSO4+H2 5) Mg+FeSO4=Fe+MgSO4
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