Органом в какой системы являются легкие

Окружающий мир
Органом в какой системы являются легкие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дыхательная система.
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