Найдите значение произведения : а) ( - 10 ) * ( - 0,1 ) * ( - 2,5 )=? б) ( - 1/2 ) * ( - 2/3 ) * ( - 3/4 )=? в) ( - 1 ) * ( - 3,7 ) * 10=? г) - 1/2 * 2 * 1/3=? помогите пожелуйста
Математика
Найдите значение произведения : а) ( - 10 ) * ( - 0,1 ) * ( - 2,5 )=? б) ( - 1/2 ) * ( - 2/3 ) * ( - 3/4 )=? в) ( - 1 ) * ( - 3,7 ) * 10=? г) - 1/2 * 2 * 1/3=? помогите пожелуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответы: -2.5 -1/4 37 -1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь уравнение и реши задачу в саду посадили 6 саженцев сливы и несколько саженцев абрикоса. всего в саду 3 ряда , по 9 саженцев в каждом ряду...
Математика
Из числа 96 вычти произведение число 6 и 8: К числу 32 прибавить частное чисел 63 и 7: 4 у??ножать на 6 и увеличить на 23. ; 7 увеличить в 6 раз и ...
Окружающий мир
Алгебра
Упростите выражение 5m - 6a/5a+4m . После деления отнять - 2. Помогите пожалуйста, времен?? не хватает.