Периметр прямоугольника 90 см, его длина 35 см. Найди площадь прямоугольника.
Математика
Периметр прямоугольника 90 см, его длина 35 см. Найди площадь прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вычислим ширину прямоугольника Рпр=(а+b)*2 90=(35+b)*2 90:2=35+b 45=35+b b=45-35 b=10 (см) Вычислим площадь прямоугольника S=a*b S=35*10=350 (кв см) Ответ:350 кв см площадь прямоугольника.
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