Морфологический разбор слова "Бога" в предложение:" У войска появилась вера в помо??ь БОГА. ПОМОГИТЕ! Забыла что такое морфологический разбор слова!!!

Гость: Гость:

Бога-сущ. 1.Вера ( в кого?) в бога Н.ф.:бог П.п.: нариц.,неодуш.,вешеств., м.р.,2 скл. Н.п.: ед.ч., Р.п. 3 Вера ( в кого?) в бога- дополнение.