Морфологический разбор слова "Бога" в предложение:" У войска появилась вера в помо??ь БОГА. ПОМОГИТЕ! Забыла что такое морфологический разбор слова!!!
Русский язык
Морфологический разбор слова "Бога" в предложение:" У войска появилась вера в помо??ь БОГА. ПОМОГИТЕ! Забыла что такое морфологический разбор слова!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бога-сущ. 1.Вера ( в кого?) в бога Н.ф.:бог П.п.: нариц.,неодуш.,вешеств., м.р.,2 скл. Н.п.: ед.ч., Р.п. 3 Вера ( в кого?) в бога- дополнение.
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