Плюсы и минусы БУМАЖНОЙ книги!

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Плюсы и минусы БУМАЖНОЙ книги!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плюсы: вкусно пахнет, можно дать почитать другу, батарейка не сядет. минусы: тяжелая, нужно использовать деревья для изготовления
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