ученики 7 а класса посещают школьную библиотеку в понедельник в нее пришло 5 учени??ов, во вторник 6, в среду 4, в четверг 8, в пятницу 7.никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд.Какое наименьшее количество учеников...
Алгебра
ученики 7 а класса посещают школьную библиотеку в понедельник в нее пришло 5 учени??ов, во вторник 6, в среду 4, в четверг 8, в пятницу 7.никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд.Какое наименьшее количество учеников может быть в 7 а классе
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Ответ:15 учеников может быть в 7а классе
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