Помгите пожалуйста 5+3_...=3

Математика
Помгите пожалуйста 5+3_...=3
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Автор: Гость
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Гость:
Вот ответ: 5+3-5=3. Понял(а)?
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