План на тему Жилин и Дина

Гость: Гость:

Впервые Жилин увидел Дину на второй день своего пленения. Наутро он посмотрел в щель сарая, через которую просачивался свет, и заметил вдали хрупкую девушку, несшую на голове кувшин с водой. Потом, спустя некоторое время, Дина, таясь, стала приходить к сараю и бросать русскому солдату лепешки и сыр, часто приносить и молоко. Эти подарки девочки были очень кстати, так как пища, предназначавшаяся пленным, была невероятно скудной. Жилин в долгу перед смелой девочкой не оставался. Мастер на все руки, он лепил из глины кукол и маленьких зверьков и дарил все это Дине и другим татарским детям. Иван понравился почти всем жителям аула. Они несли ему чинить все, что выходило из строя, спрашивали у него совета по всем вопросам. Они даже признали в нем лекаря, хоть в этой области Жилин не разбирался совсем. Что уже говорить про Дину — ее сердце прониклось уважением и сочувствием к доброму пленнику, который по мере сил творил добро. И когда после неудачного побега Жилина и Костылина бросили в вонючую яму около пяти метров глубиной, а поесть им приносили в наказание только сырое тесто, девочка и тут приходит на помощь. Сначала она помогает едой, а затем соглашается на просьбу русского солдата помочь им бежать. Ночью Дина приносит длинный шест, благодаря которому Жилин выбирается из ямы. А потом, догнав его уже далеко за аулом, пытается помочь ему сбросить с ноги колодку. Прощаясь с Жилиным, девочка плачет — так полюбился ей русский пленник. А тот обещает до конца своих дней помнить ее благородный, отважный поступок. --------------------------------------------------------------------- Вначале Дина боялась героя: «Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, — как на зверя какого» . Когда он, попив, вернул ей кувшин, Дина отскочила от Жилина, как ужаленная. Но вскоре она привыкла к молодому человеку. Оказалось, что Дина - очень добрая девочка. Она жалела пленного офицера, старалась принести ему хорошей еды или молока.