Для выставки отобрали 24 картины, что составило 3/8 числа имеющихся в музее картин. Сколько всего картин в музее?
Математика
Для выставки отобрали 24 картины, что составило 3/8 числа имеющихся в музее картин. Сколько всего картин в музее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/3=8 (1/8 картин) 8*8=64
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