Для выставки отобрали 24 картины, что составило 3/8 числа имеющихся в музее картин. Сколько всего картин в музее?

Математика

Для выставки отобрали 24 картины, что составило 3/8 числа имеющихся в музее картин. Сколько всего картин в музее?

Автор: Гость