Длина 160 м, ширина 90 м площади прямоугольной формы земельном участке более 40 м в дл??ну, но и передается на землю. Какова ширина последнего из земли?
Математика
Длина 160 м, ширина 90 м площади прямоугольной формы земельном участке более 40 м в дл??ну, но и передается на землю. Какова ширина последнего из земли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160*80=14400 160+40=200 14400:200=72 Ответ:72-ширина 2-й земли.
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