Длина 160 м, ширина 90 м площади прямоугольной формы земельном участке более 40 м в дл??ну, но и передается на землю. Какова ширина последнего из земли?

Математика

Длина 160 м, ширина 90 м площади прямоугольной формы земельном участке более 40 м в дл??ну, но и передается на землю. Какова ширина последнего из земли?

Автор: Гость