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Задание 1 номер д) пжж
Математика
Задание 1 номер д) пжж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 3х×3= 4×(х+3) 6х=4х+12 6х-4х=12 2х=12 х=12÷2 х=6 ответ: 6
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