Длина детали на чертеже сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см. Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже сделанном в масштабе 2:1 ????? пожалуйста с решением

Математика

Длина детали на чертеже сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см. Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже сделанном в масштабе 2:1 ????? пожалуйста с решением

Автор: Гость