Длина детали на чертеже сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см. Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже сделанном в масштабе 2:1 ????? пожалуйста с решением

Математика
Длина детали на чертеже сделанном в масштабе 1:3 равна 2,4 см. Чему будет равна длина этой детали на другом чертеже сделанном в масштабе 2:1 ????? пожалуйста с решением
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