Длина дороги 60 км, туристы прошли 40% всего пути. Сколько км им осталось пройти?

Математика
Длина дороги 60 км, туристы прошли 40% всего пути. Сколько км им осталось пройти?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
так как туристы прошли 40%, то им осталось пройти: 100-40=60 % Найдем 60%: 60*60:100=36 км Ответ: осталось пройти 36 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ.5КЛАСС! английский язык. фото внизуОБЯСНИТЕ ЧЕТКО ЧТО ГДЕ НАДО ПИСАТЬ. СПАСИБО✨
Ответить
Литература
Соченить рассказ про школьный маскарад
Ответить
Литература
В истории какой из этих стран революционная маршевая песня превратилась в национ??льный гимн
Ответить
Алгебра
Решите номер 729 пожалуйста
Ответить
Английский язык
Put the parts of the letter in the correct order. 1. They are twins. They are thirteen years old. Ann is very smart. 2. Your new friend, Phil...
Ответить