Длина дороги 60 км, туристы прошли 40% всего пути. Сколько км им осталось пройти?
Математика
Длина дороги 60 км, туристы прошли 40% всего пути. Сколько км им осталось пройти?
Ответ(ы):
Гость:
так как туристы прошли 40%, то им осталось пройти: 100-40=60 % Найдем 60%: 60*60:100=36 км Ответ: осталось пройти 36 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!! ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ.5КЛАСС! английский язык. фото внизуОБЯСНИТЕ ЧЕТКО ЧТО ГДЕ НАДО ПИСАТЬ. СПАСИБО✨
Литература
Литература
Алгебра