Решите номер 729 пожалуйста

Алгебра
Решите номер 729 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вы имели ввиду 7.29?или может вам нужна геометрия?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Put the parts of the letter in the correct order. 1. They are twins. They are thirteen years old. Ann is very smart. 2. Your new friend, Phil...
Ответить
Математика
Выполни действия если получится неправильное смешаное число преобразовать в пра??ильное 5 7/10 + 3 9/10 + 1 3/10 3 17/100 - 2 13/100 - 1 8 - ...
Ответить
Русский язык
Прилагательное к слову пшеница,фамилия.
Ответить
Физика
Кипятильник потребляет ток силой I=5 A при напряжении U=220 B. За какое время кипятильник нагреет воду объёмом V=0,2 л от температуры t=23°C до кип...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста очень надо!!!!!!!! срочно!!!! номер 26 по действиям!!
Ответить