Кипятильник потребляет ток силой I=5 A при напряжении U=220 B. За какое время кипятильник нагреет воду объёмом V=0,2 л от температуры t=23°C до кипения, если потери теплоты в окружающую среду составляют 60%?

Физика

Кипятильник потребляет ток силой I=5 A при напряжении U=220 B. За какое время кипятильник нагреет воду объёмом V=0,2 л от температуры t=23°C до кипения, если потери теплоты в окружающую среду составляют 60%?

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