Как решить квадратное уравнение корень которого равны А) 3и4 Б)-2и5 В) 0,6и1 2 3
Алгебра
Как решить квадратное уравнение корень которого равны А) 3и4 Б)-2и5 В) 0,6и1 2 3
Ответ(ы):
Гость:
А) 3 и4 х1=3 х2=4 по обратной теореме т. виета х1+х2=3+4=7 х1*х2=12 х²-7х+12=0 б)-2 и5 х1=-2 х2=5 по обратной теореме т. виета х1+х2=-2+5=3 х1*х2=-10 х²-3х-10=0
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