Помогите с заданием Подчеркните грамматическую основу предложения Жили-поживали на свете Катя и Манечка Сковородкины.

Русский язык

Помогите с заданием Подчеркните грамматическую основу предложения Жили-поживали на свете Катя и Манечка Сковородкины.

Автор: Гость