Слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами запиши в две группы: тетрадь, ??оллектив, указка, теннис, городок, сумма, десяток, широкий, колосья, тонна, сестричка, ссора, класс.

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Слова с проверяемыми и непроверяемыми орфограммами запиши в две группы: тетрадь, ??оллектив, указка, теннис, городок, сумма, десяток, широкий, колосья, тонна, сестричка, ссора, класс.

Автор: Гость