Укажите правильное ообъяснение правописания глагола в следующем предложение : "Р??дители трепетно заботятся о своем ребенке. "Вглаголе "Заботятся "пишется окончание -ЯТ ,потому что : А)это глвгол совершенно го вида В)это глаг...

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Укажите правильное ообъяснение правописания глагола в следующем предложение : "Р??дители трепетно заботятся о своем ребенке. "Вглаголе "Заботятся "пишется окончание -ЯТ ,потому что : А)это глвгол совершенно го вида В)это глагол второго спряжения С)это глагол исключение, написание которого надо запомнить D)это глагол в роли сказуемого

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