Укажите правильное ообъяснение правописания глагола в следующем предложение : "Р??дители трепетно заботятся о своем ребенке. "Вглаголе "Заботятся "пишется окончание -ЯТ ,потому что : А)это глвгол совершенно го вида В)это глаг...
Русский язык
Укажите правильное ообъяснение правописания глагола в следующем предложение : "Р??дители трепетно заботятся о своем ребенке. "Вглаголе "Заботятся "пишется окончание -ЯТ ,потому что : А)это глвгол совершенно го вида В)это глагол второго спряжения С)это глагол исключение, написание которого надо запомнить D)это глагол в роли сказуемого
Ответ(ы):
Гость:
В) Это глагол II спряжения. Заботятся - заботиться.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какое произведение сочинил композитор Г.В.Свиридов А Поет зима, аукает! В Песня ??ольвейг С Я помню чудное мгновенье Д Красный сарафан