Помогите пожалуйста очень срочно номер 843заранее спасибо большое♥♥♥

Математика
Помогите пожалуйста очень срочно номер 843заранее спасибо большое♥♥♥
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Уравнением незнаю а так надо просто всё сложить
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