Найдите число,если:1) 1/9; 2) 2/5; 3) 2/9; 4) 3/10; 5) 5/6; 6) 18/19 его равняется 90.
Математика
Найдите число,если:1) 1/9; 2) 2/5; 3) 2/9; 4) 3/10; 5) 5/6; 6) 18/19 его равняется 90.
Ответ(ы):
Гость:
1) 90:1*9= 810 2)90:2*5=225 3) 90:2*9=405 4)90:3*10=300 5)90:5*6=108 6)90:18*19=95
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