Поставьте запятую в числе 16345 дм, чтобы получить возможный рост человека.
Математика
Поставьте запятую в числе 16345 дм, чтобы получить возможный рост человека.
Ответ(ы):
Гость:
16,345дм = 1,6345м.....
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