Что такое природно-климатическая зона? мне очень нужно для выполнения домашки по ??стории. Контурные карты стр.2 расселение славян вопр.4.: Используя физическую карту, определите, в какой природно- климатической зоне образовали...

История
Что такое природно-климатическая зона? мне очень нужно для выполнения домашки по ??стории. Контурные карты стр.2 расселение славян вопр.4.: Используя физическую карту, определите, в какой природно- климатической зоне образовались первые славянские государства. Обозначбте границы и подпишите названия столиц.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.это часть оболочки Земли.
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