Игроки разбились на 4 команды сколько игроков в каждой команде если всего их было 40 человек

Математика
Игроки разбились на 4 команды сколько игроков в каждой команде если всего их было 40 человек
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Ответ(ы):
Гость:
40:4=10 игроков в каждой команде
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