Сходство и различие ужа и гадюки.надо записать так а.сходство б. различие:-D

Гость: Гость:

Про Ужа(боже,как я так пишу о_о). Некоторые особи достигают длины полутора метров, хотя более привычные размеры около 75 см,или сколько там точно не помню. Преобладающая расцветка серая и чёрная, иногда оливковая с пятнами, которые располагаются в шахматном порядке. На теле ужа можно увидеть переход цветов: чем ближе к голове, тем светлее цвет. Их так и называют – жёлтые уш». Голова ужа имеет слегка овальную форму, хвост длинный и тонкий. А про гадюку вот.Самые длинные гадюки привышают 50 см. А вот на расцветку ориентироваться не стоит, так как у гадюк она слишком разнообразна:от серого и чёрного до фиолетового. Не копировала :)Из учебника взяла