Что случится если в бутылку налить немного воды а потом положить туда кирбит и накрыть колпаком а потом проделать маленькую дыру и туда бросить спичку

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Что случится если в бутылку налить немного воды а потом положить туда кирбит и накрыть колпаком а потом проделать маленькую дыру и туда бросить спичку

Автор: Гость