Что случится если в бутылку налить немного воды а потом положить туда кирбит и накрыть колпаком а потом проделать маленькую дыру и туда бросить спичку
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Что случится если в бутылку налить немного воды а потом положить туда кирбит и накрыть колпаком а потом проделать маленькую дыру и туда бросить спичку
Ответ(ы):
Гость:
Не "кирбит", а карбид кальция. Химическая реакция карбида и воды произведёт горючий газ ацетилен, который смешается с уже находящимся в бутылке кислородом. Если бросить туда горящую спичку, произойдёт мгновенное сгорание ацетиленово-кислородной смеси, то есть взрыв.
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