Помогите выбрать тему для научного проекта по Экономике.

Экономика
Помогите выбрать тему для научного проекта по Экономике.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Российская экономика ХХ-ХХI
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