Название всем известного предмета одежды происходит от измененного названия ита??ьянского города Генуи.О каком предмете одежды идёт речь? А)ремень Б)джинсы В)галстук

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Б) Происхождение названия Генуя неясно до сих пор... . Возможно, слово «genua» означало порт, что понятно больше, чем толкование средневековых историков, которые при обозначении лигурийской столицы пользовались термином «Janua», считая, что ее основал бежавший из Трои бог Янус. Как известно, это божество олицетворяло врата, а поскольку у тех имелись две стороны, изображалось с двумя лицами, также обращенными в противоположные стороны. Янус оказался подходящим символом для портового города: Генуя, по сути, представляла собой ворота, соединявшие заморские земли с Европой, лежащей за горным хребтом. Такое явление, как двуликость, в самом деле отличало ее в течение всей истории. В последнее время к этому прибавилась двуглавость – также издавна присущий городу символ, воплощенный в скульптуре сидящего на задних лапах монстра с головами павиана и собаки. Созданный еще до нашей эры, Цербер из Понтичелло пролежал в земле до начала прошлого века, пока не был обнаружен учеными и установлен в античном зале археологического музея городка Пельи, лежащего к западу от Генуи.